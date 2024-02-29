Александр Бублик пробился в 1/4 финала турнира в Дубае
Сегодня, 01:00
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Сегодня, 01:00Сегодня, 01:00
100Фото: Пресс-служба ФТК
В матче второго круга турнира категории ATP-500 в ОАЭ 23-я ракетка мира Александр Бублик одержал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (28-й в рейтинге ATP), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2),
Продолжительность матча составила 1 час и 49 минут. Бублик 22 раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.
В следующем круге казахстанец сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) - Карен Хачанов (Россия).
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