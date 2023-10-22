Аквариум в спальне и ванна вместо пробежки: профессор поделилась лайфхаками от простуды

Профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, работает ли от простуды бабушкин наказ "на сквозняке не сиди и надень на улице шапку", почему для человека плохо, когда воздух в квартире слишком сухой при отоплении на полную мощность и как тут поможет аквариум с рыбками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Баранова рассказала о том, как французские учёные понаблюдали за 11 рабочими холодильных камер, которые регулярно проводили при пониженной температуре в +3 градуса по Цельсию по 6 часов в день. У рабочих проверили параметры крови и состояние слизистой носа на моменте старта работы, потом на точке в полгода и дальше – через год. Исследования показали, что у людей в холоде увеличивается исходное значение сопротивляемости дыхательных путей, то есть, дыхательные пути становятся более жесткими, особенно это характерно для бронхов в лёгких. Отсюда – гиперактивность бронхов, при которой люди легче заражаются вирусными инфекциями, что особенно критично – для риновирусов, которые вызывают насморк, и для респираторного синцитиального вируса.

"Так что, наши детские "пугалки": сквозняк, мокрые волосы ("куда ты с мокрой головой на улицу!"), и отсутствие шапки зимой ("а ну, надень шапку немедленно!", как изучалось, действительно способствую гиперреактивности бронхов, то есть бабушки не так уж и неправы, на самом деле, — говорит Анча Баранова.

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Начало простудного сезона часто совпадает с началом уже полностью включенного отопительного сезона, отмечает профессор Анча Баранова. Плюс к батареям, бывает, мы включаем еще и обогреватели. Все это приводит к тому, что воздух в квартире становится очень сухим, а значит, высушиваются и слизистые носоглотки.

"Высушивание слизистой, это значит у вас соплей нет, всё сухое, и если вирус какой-то приземляется, то он сразу может начать размножаться", — говорит Анча Баранова. — То есть, чтобы вас заразить, уже нужно, допустим, не тысяча вирусных частиц, а сто, например".

Помогут увлажнитель воздуха, а можно пойти и более творческим путём, и завести себе аквариум с рыбками и даже, разместить его в спальной комнате. Конечно, воду в аквариуме придется менять чаще, поскольку она будет активнее выпариваться, но, это помогает.

Также профессор заявила, что ванна в деле профилактики простуды может быть не менее полезна, чем пробежка на свежем воздухе. Аналогом может стать и баня с паром, и не сухая сауна. Так что профилактика простуды может оказаться и очень приятным занятием.