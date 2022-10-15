Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов

Фото: go64.ru

Меня словно загипнотизировали, призналась женщина.

Мошенники обманули акмолинку, выманив у неё пять миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Очередное заявление жительницы Акмолинской области, пострадавшей от действий интернет-мошенников, поступило в управление полиции Кокшетау.

По словам заявительницы, в сентябре в социальной сети Instagram ее внимание привлек пост о возможности приумножения капитала и получении дивидендов.

Пройдя по указанной ссылке и заполнив небольшую анкету, акмолинка зарегистрировалась в программе и практически сразу к ней на телефон поступил звонок от "консультанта".

В течение дня аферисты всячески убеждали заявительницу в необходимости выполнять все инструкции и переводить деньги.

Сама же женщина уверяет, что подозрения в том, что это могут быть мошенники возникали неоднократно, однако аферисты настолько владели умением убеждать и словно загипнотизировали её. При этом на вопросы о легальности своей программы аферисты предоставляли документы с реквизитами.

Для того, чтобы перевести требуемые суммы, заявительница использовала накопления со своего депозита, взяла в долг у друзей, а также оформила кредиты в банке.

"Даный факт полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по статье 190 части 3 УК РК (Мошенничество). В рамках первоначальных следственных действий изъяты переписки, телефонные номера, с которых поступали звонки. Расследование продолжается", — сообщили в ведомстве.

Полицейские отмечают, что основными видами интернет-мошенничеств стали подача фейковых объявлений в интернет-ресурсы и внесение потерпевшими предоплаты за несуществующий товар и оформление кредитов и онлайн-займов.

В последнее время участились случаи, когда мошенники звонят доверчивым гражданам и представляются сотрудниками банка.

Некоторые мошенники представляются сотрудниками полиции, которые якобы проводят совместные мероприятия с банком. "Лжеследователи" звонят с подставных номеров и угрожают уголовным преследованием.

Стражи порядка в очередной раз рекомендуют казахстанцам ни в коем случае не передавать ССV-коды и номера банковских карт, не скачивать по указанию лже-представителей банков приложения удаленного доступа.

Если же кто-то стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в службу безопасности банков, заблокировать банковскую карту и сообщить в полицию.