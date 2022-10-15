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  • Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов
go64.ru Сегодня, 22:15
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Фото: go64.ru

Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов

Меня словно загипнотизировали, призналась женщина.

Мошенники обманули акмолинку, выманив у неё пять миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Очередное заявление жительницы Акмолинской области, пострадавшей от действий интернет-мошенников, поступило в управление полиции Кокшетау. 

По словам заявительницы, в сентябре в социальной сети Instagram ее внимание привлек пост о возможности приумножения капитала и получении дивидендов. 

Пройдя по указанной ссылке и заполнив небольшую анкету, акмолинка зарегистрировалась в программе и практически сразу к ней на телефон поступил звонок от "консультанта". 

В течение дня аферисты всячески убеждали заявительницу в необходимости выполнять все инструкции и переводить деньги. 

Сама же женщина уверяет, что подозрения в том, что это могут быть мошенники возникали неоднократно, однако аферисты настолько владели умением убеждать и словно загипнотизировали её. При этом на вопросы о легальности своей программы аферисты предоставляли документы с реквизитами. 

Для того, чтобы перевести требуемые суммы, заявительница использовала накопления со своего  депозита, взяла в долг у друзей, а также оформила кредиты в банке.

"Даный факт полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по статье 190 части 3 УК РК (Мошенничество). В рамках первоначальных следственных действий изъяты переписки, телефонные номера, с которых поступали звонки. Расследование продолжается", — сообщили в ведомстве.

Полицейские отмечают, что основными видами интернет-мошенничеств стали подача фейковых объявлений в интернет-ресурсы и внесение потерпевшими предоплаты за несуществующий товар и оформление кредитов и онлайн-займов. 

В последнее время участились случаи, когда мошенники звонят доверчивым гражданам и представляются сотрудниками банка. 

Некоторые мошенники представляются сотрудниками полиции, которые якобы проводят совместные мероприятия с банком. "Лжеследователи" звонят с подставных номеров и угрожают уголовным преследованием. 

Стражи порядка в очередной раз рекомендуют казахстанцам ни в коем случае не передавать ССV-коды и номера банковских карт, не скачивать по указанию лже-представителей банков приложения удаленного доступа. 

Если же кто-то стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в службу безопасности банков, заблокировать банковскую карту и сообщить в полицию.

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#мошенники
Сегодня, 22:15
469
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