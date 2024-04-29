Акимат подал в суд на подрядчиков из-за детских площадок

Судебным разбирательством закончилась реализация проекта по обустройству детских площадок в Жезказгане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой 24.kz.

Всего по городу должны были возвести 84 детские площадки. На их строительство в прошлом году выделили 1,2 миллиарда тенге. За лето успели завершить лишь 30. Но половина из них оказались непригодной для использования, рассказали в акимате. Более того, площадки представляли опасность для детей.

"Буквально вчера одна из конструкций упала ребёнку на ногу. К счастью, обошлось без серьёзных травм. Всё сломано, всё разваливается. С этим надо что-то делать, иначе до беды недалеко", – говорит жительница Жезказгана Сауле Дадабаева.

Заказчик в лице акимата отказался принимать объекты и подал заявление в суд.

"Мы дали им предписание, чтобы они установили недостающие элементы, восстановили разрушенные части. Здесь, например, должен быть забор. Срок гарантии на заново установленные сооружения должен быть возобновлён. Некоторые элементы не соответствуют утверждённому проекту. Подрядчики явно экономили: где-то увеличили, где-то уменьшили размеры сооружений. Мы требуем, чтобы они вернули государству неосвоенные средства", – рассказал руководитель отдела ЖКХ акимата Жезказгана Канат Бекжигитов.

Местные власти ждут, что суд обяжет подрядчиков выполнить свои договорные обязательства. А пока объявлен тендер на строительство ещё 30 игровых и 18 спортивных площадок. Теперь контролировать качество строительных работ намерены общественные активисты.