Акимат на протяжении длительного времени не выдавал земли инвесторам в Павлодаре
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Инвесторы не могли получить земельные участки на территории Специальной экономической зоны в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.
Предпринимателями озвучена проблема о не предоставлении местным исполнительным органом на протяжении длительного времени земельных участков.
Прокурорами установлена причина волокиты, которой явилась некорректная работа информационной системы "GEOPAVLODAR" по согласованию вопросов предоставления земель.
"Как оказалось, информационная база долгое время просто не функционировала. Кроме того, у ответственных лиц коммунальных служб отсутствовал доступ к ней.
Также не был утвержден перечень государственных органов и организаций, которым направляется схема отвода на согласование", - говорится в сообщении.
По акту прокурорского надзора акиматом Павлодара соответствующие документы утверждены, информационная система приведена в соответствие, 3-м инвесторам выделены земельные участки на территории Специальной экономической зоны.
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