Аким обратился к жителям нового города Алатау

Аким Жетыгенского сельского округа Нурлан Абилев обратился к жителям нового города Алатау, передаёт BaigeNews.kz.

Аким Жетыгенского сельского округа Нурлан Абилев заверил жителей созданного Алатау, что образование нового города даст большой толчок развитию района и области.

По его словам, в Алатау войдут села Жетыген, Жана-арна, Куйган и Енбек, которые до последнего времени входили в Жетыгенский сельский округ. Градоначальник заверил население, что никаких сложностей это не предоставит. Все те услуги, которые предоставлялись исполнительными органами, будут осуществляться в том же порядке.

Также он рассказал, что в будущем в Алатау построят новые объекты – учреждения образования, банки, больницу, Дом культуры. Всё это поспособствует появлению новых рабочих мест.

Аким также напомнил о планах на 2050 год, согласно которым население Алатау вырастет до двух миллионов человек.

"В будущем начнется строительство обводной железной дороги, которая позволит перевозить грузы с востока на запад, не входя в Алматы. Вокруг этого логистического кластера будут построены и развиты многие предприятия", - рассказал Нурлан Абилев.