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  • Аким Костанайской области показал, как выглядят новые дома погорельцев
instagram.com/arkhimed_mukhambetov Сегодня, 13:04
603
Фото: instagram.com/arkhimed_mukhambetov

Аким Костанайской области показал, как выглядят новые дома погорельцев

Аким Костанайской области анонсировал завершение строительства новых домов для погорельцев в Аулиекольском районе и в своём Instagram-аккаунте показал строения изнутри, передаёт BaigeNews.kz.

По словам акима, в Аулиекольском районе строительство жилых домов завершается в рекордно короткие сроки.

"Отмечу, что в ближайшее время начнётся заселения жильцов. Как видно, на фото большие изменения за месяц", — написал аким области.

Он также отметил, что работы в новом микрорайоне села Аулиеколь ведутся круглосуточно. Власти обещают, что стройка завершится в срок.

 
 
 
 
 
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Публикация от Arhımed Mýhambetov (@arkhimed_mukhambetov)

Напомним, что дома для пострадавших при пожаре в Костанайской области было решено строить в Аулиеколе. На эти цели из бюджета выделили 2,3 миллиарда тенге.

Видео: instagram.com/arkhimed_mukhambetov
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#строительство #пожар в Костанай
Журналист
Сегодня, 13:04
603
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