Аким Костанайской области показал, как выглядят новые дома погорельцев

Фото: instagram.com/arkhimed_mukhambetov

Аким Костанайской области анонсировал завершение строительства новых домов для погорельцев в Аулиекольском районе и в своём Instagram-аккаунте показал строения изнутри, передаёт BaigeNews.kz.

По словам акима, в Аулиекольском районе строительство жилых домов завершается в рекордно короткие сроки.

"Отмечу, что в ближайшее время начнётся заселения жильцов. Как видно, на фото большие изменения за месяц", — написал аким области.

Он также отметил, что работы в новом микрорайоне села Аулиеколь ведутся круглосуточно. Власти обещают, что стройка завершится в срок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arhımed Mýhambetov (@arkhimed_mukhambetov)

Напомним, что дома для пострадавших при пожаре в Костанайской области было решено строить в Аулиеколе. На эти цели из бюджета выделили 2,3 миллиарда тенге.