Аким Алматы поручил оснастить новые дворы камерами видеонаблюдения

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе объезда Ауэзовского района ознакомился с ходом работ по благоустройству дворовых территорий в микрорайоне 7 и пообщался с жителями по актуальным вопросам, передает BaigeNews.kz.

В 7-м и 12-м микрорайонах расположено 35 дворов, 24 из которых в текущем году охвачены ремонтом, доложил главе города аким Ауэзовского района Абзал Егембердиев. В рамках модернизации во дворах строят баскетбольные площадки, футбольные поля, делают качественное стабильное освещение и занимаются благоустройством прилегающей территории. Работы проводит подрядная организация TOO "Сенім ҚұрылысСервис". По просьбам жителей дополнительно расширяют парковочные зоны, занимаются озеленением за счет экономии бюджетных средств.

Ауэзовский район – один из самых густонаселенных в Алматы, его жилой фонд превышает 1700 многоквартирных домов, на территории расположено 966 дворов – больше, чем в каком-либо другом районе города. Аким Алматы Ерболат Досаев поручил проанализировать состояние всех существующих дворов и продолжить программу по ремонту придомовых территорий. Глава города подчеркнул, что все дворы необходимо оснастить видеонаблюдением во избежание вандализма. На новых 24 площадках, где завершается ремонт, камеры появятся в ближайшее время, сообщил аким района Абзал Егембердиев.

Также в ходе объезда Ерболат Досаев провел встречу с жителями 7-го и 12-го микрорайонов на тему подтоплений, озеленения и новой зоны отдыха. Глава города подчеркнул, что в настоящее время продолжаются осенние посадки – озеленение в текущем году не завершено, проблемы подтоплений также решаются в плановом порядке. Кроме того, на 2024 год будет увеличено финансирование программы “Бюджет народного участия”: планируется выделить по 2 млрд тенге на 6 районов города и по 2,5 млрд – для Алатауского и Наурызбайского районов. Дополнительные средства будут направлены на реализацию самых актуальных и востребованных населением проектов.