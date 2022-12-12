Аким Актау пообещал жителям города горячую воду в понедельник

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Аким города Актау Ербол Избергенов заявил, что в понедельник, 12 декабря, горожане получат горячую воду в своих домах, передает BaigeNews.kz. Он записал видеообращение.

"Всем известно, что в последние дни ситауция с водой в городе обострилась. Работники МАЭК и КЖСА круглосуточно работали над устранением данной ситуации. В результате, слаженной работы с 15:00 сегодняшнего дня питьевая вода будет подаваться на город без ограничений. Касательно горячей воды, то завтра с утра в домах актаусцев появится горячая вода. Я выражаю благодарность каждому из вас за понимание", — сказал он.

Накануне жители Актау заявили об отсутствии питьевой воды в квартирах. В ГКП "Каспий жылу, су арнасы" сообщили, что это связано с порывом на магистральном трубопроводе.