Air Astana возобновляет рейсы из Астаны в Сеул

Возобновляется авиасообщение между столицами Республики Казахстан и Республики Корея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

"В рамках договоренностей по итогам переговоров между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Корея в феврале и марте текущего года в гг. Алматы и Сеул, с 15 июня текущего года авиакомпания "Эйр Астана" возобновляет авиасообщение между столицами двух стран по маршруту Астана – Сеул", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа "Эйрбас-А321LR" емкостью 166 кресел.

Отмечается, возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между двумя странами.