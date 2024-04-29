  • 29 Апреля, 13:31
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Air Astana возобновляет рейсы из Астаны в Сеул

Сегодня, 12:41
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samolets.com Сегодня, 12:41
Сегодня, 12:41
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Фото: samolets.com

Возобновляется авиасообщение между столицами Республики Казахстан и Республики Корея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА. 

"В рамках договоренностей по итогам переговоров между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Корея в феврале и марте текущего года в гг. Алматы и Сеул, с 15 июня текущего года авиакомпания "Эйр Астана" возобновляет авиасообщение между столицами двух стран по маршруту Астана – Сеул", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа "Эйрбас-А321LR" емкостью 166 кресел.

Отмечается, возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между двумя странами.

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