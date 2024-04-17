Паводки-2024: 650 семей получили единовременную матпомощь в Атырауской области

В Жылыойском районе Атырауской области началась выплата единовременной материальной помощи семьям, пострадавшим от паводка, передает BaigeNews. На счета сельчан поступают 100 месячных расчетных показателей на сумму 369 200 тенге.

"Сотрудники районного отдела занятости, социальных программ круглосуточно обрабатывают обращения от семей, пострадавших от паводка. В настоящее время удовлетворено около 650 обращений", - сообщила заместитель акима Жылыойского района Гульнафис Айшуакова.