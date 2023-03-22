42 молодые семьи получили жильё по программе "Актобе жастары"

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов во время празднования Наурыза вручил молодым семьям сертификаты, подтверждающие приобретение жилья по программе "Актобе жастары", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Жительница Шалкарского района Ардак Муканова приняла участие в программе и купила однокомнатную квартиру в областном центре. Она поблагодарила за внимание к молодежи и предоставленную возможность получить жилье.

"Я учитель в средней общеобразовательной школе №3 в Шалкаре. Мне 33 года. Купила однокомнатную квартиру в микрорайоне Батыс-2 за 15 миллионов тенге. К счастью, сейчас у молодежи немало таких возможностей приобрести жилье на выгодных условиях. Я безмерно благодарна. Теперь у нас есть дом в Актобе", — выразила радость Ардак Муканова.

Напомним, с декабря 2022 года при поддержке акима Актюбинской области Ералы Тугжанова в регионе впервые стартовала специальная жилищная программа "Актобе жастары".

По данной программе было выделено 600 миллиона тенге. Жители региона в возрасте до 35 лет получили возможность приобрести жилье на выгодных условиях. Процентная ставка по ипотечному кредиту составляет всего пять процентов.

Ранее аким области сообщил, что жителям села Кобда, пострадавшего от паводков, построят 24 дома. Одной семье жильё подарит известный земляк — казахстанский файте Шавкат Рахмонов.