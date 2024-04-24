29 апреля начнутся судебные прения по делу Бишимбаева

Судья объявила о завершении судебного следствия по делу Бишимбаева. Следующий этап процесса – прения сторон – начнётся 29 апреля, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Прения пройдут 29, 30 апреля, 2, 3 мая и возможно 4 мая.

"Суд предоставляет сторонам время для подготовки к судебным прениям до 29 апреля 2024 года. 29 апреля в 10.00 часов у нас по графику заседание суда будет продолжено. 29 числа начнём судебные прения", - сказала судья.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.