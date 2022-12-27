26 "ночных бабочек" задержали полицейские Туркестанской области

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области пресекли два факта сводничества и организации притона для занятия проституций на территории Сарыагаша. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники УБОП задержали администраторов саун и хостела. Установлено, что две преступные группы в составе пяти человек, граждан Казахстана и Узбекистана, собрав "девушек лёгкого поведения", организовали притон для занятия проституцией.

"Кроме того, при осмотре саун и "хостела" были установлены и доставлены в полицию 26 девушек "лёгкого поведения", гражданок Узбекистана, предоставлявшие за денежное вознаграждение свои интимные услуги", - говорится в сообщении.

В настоящее время данные факты зарегистрированы в ЕРДР по статье 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".