22 года колонии получил житель Павлодарской области за изнасилование детей

Суд в Павлодарской области в закрытом разбирательстве рассмотрел уголовное дело в отношении А. по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней Б. и малолетней потерпевшей Ч., передаёт BaigeNews.kz.

"Поскольку дело рассмотрено в закрытом судебном заседании, его обстоятельства в силу закона не могут быть оглашены", - уточнили в суде.

Прокурор просил назначить мужчине 24 года лишения свободы. Подсудимый вину не признал и просил его оправдать.

"Вина А. доказана показаниями потерпевших и свидетелей, проведёнными по делу экспертизами и другими исследованными в суде доказательствами.

За содеянное законом предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Ввиду отсутствия судимости и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил А. окончательно по совокупности преступлений 22 года лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сообщили в пресс-службе СМУС Павлодарской области.

Также А. пожизненно лишён права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Приговор в законную силу не вступил.



