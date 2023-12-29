22 года колонии получил житель Павлодарской области за изнасилование детей
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Суд в Павлодарской области в закрытом разбирательстве рассмотрел уголовное дело в отношении А. по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней Б. и малолетней потерпевшей Ч., передаёт BaigeNews.kz.
"Поскольку дело рассмотрено в закрытом судебном заседании, его обстоятельства в силу закона не могут быть оглашены", - уточнили в суде.
Прокурор просил назначить мужчине 24 года лишения свободы. Подсудимый вину не признал и просил его оправдать.
"Вина А. доказана показаниями потерпевших и свидетелей, проведёнными по делу экспертизами и другими исследованными в суде доказательствами.
За содеянное законом предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Ввиду отсутствия судимости и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил А. окончательно по совокупности преступлений 22 года лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сообщили в пресс-службе СМУС Павлодарской области.
Также А. пожизненно лишён права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Приговор в законную силу не вступил.
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