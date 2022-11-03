19 миллионов "заработала" руководитель детских садов в Шымкенте на приписках

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В Шымкенте завершили досудебное расследование в отношении руководителя трёх детских садов, вносившую недостоверные сведения в табели посещаемости детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Женщина получила условный срок.

"Приписки осуществлялись на протяжении трёх лет, с 2019 по 2021 годы. Таким образом она незаконно присвоила бюджетные денежные средства на общую сумму 19,3 миллиона тенге, предусмотренные по программе "Балапан" на подушевое финансирование дошкольного воспитания", - говорится в сообщении.

Руководитель детских садов признана виновной и назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, причинённый ущерб государству в размере 19,3 миллиона тенге возмещён полностью.