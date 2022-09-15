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fakty.com.ua Сегодня, 11:12
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Фото: fakty.com.ua

18 тысяч бутылок поддельной водки и коньяка изъяли в ВКО

Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области ликвидирован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

 

Надзорники выяснили, что житель Усть-Каменогорска изготавливал кустарным способом на арендованном складе в антисанитарных условиях алкогольную продукцию популярных марок.

В ходе обыска ими было изъято почти 18 тысяч бутылок водки и коньяка различных марок, 700 литров спиртосодержащей жидкости, свыше 3500 пустых бутылок с разными наклейками, а также этикетки, крышки и другие предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции.

Приговором суда он признан виновным и осужден, изъятае алькогольная продукция будет уничтожена.

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#АФМ #ВКО
Сегодня, 11:12
115
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