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pixabay.com Сегодня, 02:38
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Сегодня, 02:38
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Фото: pixabay.com

18 человек заразились корью в Костанайской области

Всего в регионе зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев. Заболевшие есть  в Житикаринском районе , в Рудном, но  большинство — 16 человек — в Костанае.  В основном  - это дети  до 9 лет. Четыре  человека от 20 до 19 лет, и трое больных старше 30 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на “Костанайские новости”.

"Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых лиц, которые составляют половину среди заболевших. В их числе два непривитых,  которые не достигли возраста для иммунизации. В шести случаях  отказавшиеся от прививки, один медотвод. У семерых больных прививочный статус неизвестен.  Среди вакцинированных зарегистрировано два случая кори", - пояснила замруководителя департамента санэпидконтроля Гулим Досумова.

Санврачи проводят  противоэпидемические мероприятия с определением границ очага, источника инфекции, круга контактных лиц.

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Сегодня, 02:38
285
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