18 человек заразились корью в Костанайской области

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Всего в регионе зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев. Заболевшие есть в Житикаринском районе , в Рудном, но большинство — 16 человек — в Костанае. В основном - это дети до 9 лет. Четыре человека от 20 до 19 лет, и трое больных старше 30 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на “Костанайские новости”.

"Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых лиц, которые составляют половину среди заболевших. В их числе два непривитых, которые не достигли возраста для иммунизации. В шести случаях отказавшиеся от прививки, один медотвод. У семерых больных прививочный статус неизвестен. Среди вакцинированных зарегистрировано два случая кори", - пояснила замруководителя департамента санэпидконтроля Гулим Досумова.

Санврачи проводят противоэпидемические мероприятия с определением границ очага, источника инфекции, круга контактных лиц.