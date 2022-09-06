17 природных пожаров произошли в Карагандинской области за сутки

Фото: скриншот с видео

17 природных пожаров зарегистрированы в Карагандинской области за последние сутки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Возгорания связывают с высокой температурой и сильным порывами ветра до 20 метров в секунду.

"Из них ликвидированы семь, на контроле остаются 10. Из них один степной пожар площадью 300 гектаров в районе населённого пункта Кызылтау Шетского района и девять степных загораний площадью не более 50 гектаров", - сообщили в ДЧС.

На всех очагах задействованы силы ДЧС, ДПФ местных исполнительных органов и лесничеств. Всего в ликвидации природных пожаров и загораний задействовано 279 человек и 78 единиц техники.

ДЧС Карагандинской области просит граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности, не поддаваться панике и в случае необходимости обращаться по номерам телефонов дежурно-диспетчерской службы 101, 112.