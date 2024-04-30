16 млрд тенге выделило правительство на ремонт ТЭЦ Кентау, Риддера и Кызылорды

Правительство Казахстана продолжает работу по масштабной модернизации теплоэнергетического комплекса республики, проводимую по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер-Министр РК Олжас Бектенов подписал постановления о выделении средств из резерва Правительства на реконструкцию и капитальный ремонт теплоисточников городов Кентау, Риддер и Кызылорда.

"Так, на реконструкцию котлов № 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТЭЦ-5 в Кентау выделено чуть более 9 млрд тенге, на проведение капитального ремонта технологического оборудования и инфраструктуры Риддерской теплоэлектроцентрали – 4,9 млрд тенге, а на реконструкцию 3-х паровых котлов южной котельной в Кызылорде – свыше 2 млрд тенге. Таким образом, на модернизацию данных теплоисточников будет суммарно направлено порядка 16 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Принимаемые меры позволят обеспечить надежное теплоснабжение жителей Кентау, Риддера и Кызылорды в предстоящие отопительные сезоны.

В целом в рамках подготовки к отопительному сезону в 2024 году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин в городах Астана, Алматы, Шымкент, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Актау, Тараз, Петропавловск, Павлодар, Жезказган, Актобе, Экибастуз, Степногорск, Рудный, Балхаш и Аксу.

Также в рамках инвестиционных соглашений ведутся работы по восстановлению энергоблока №1 на Экибастузской ГРЭС-1 и замене турбоагрегатов на Атырауской ТЭЦ и Топарской ГРЭС. Кроме того, планируются проекты по строительству энергоблока №3 на Экибастузской ГРЭС, а также расширению Усть-Каменогорской ТЭЦ и Карагандинской ТЭЦ-3.

Реализация вышеуказанных проектов позволит обеспечить ввод новых мощностей суммарно более чем на 1500 МВт.