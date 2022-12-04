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Лента новостей

depositphotos.com Сегодня, 12:02
208
Сегодня, 12:02
208
Фото: depositphotos.com

156 казахстанцев заразились ковидом за сутки

Минздрав обновил статистику суточной заболеваемости COVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, за минувшие сутки в стране заболели 156 человек. Днём ранее речь шла о 173 заболевших.

На 4 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 364 человека, из них в стационарах находятся 176 пациентов, на амбулаторном уровне — 1 188 пациентов.

В тяжелом состоянии находятся шесть человек, четверо в состоянии крайней степени тяжести и трое — на аппарате ИВЛ.

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#коронавирус #COVID-19 #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:02
208
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