Коронавирусом за сутки заразились 173 казахстанца

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Минздрав обновил статистику суточной заболеваемости COVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в минувшие сутки в стране заболели 173 человека. Днём ранее речь шла о 162 заболевших в сутки.

На 3 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 303 человека, из них в стационарах находится – 176 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 127 пациентов.

В тяжелом состоянии находятся семь человек, трое в состоянии крайней степени тяжести и трое — на аппарате ИВЛ.