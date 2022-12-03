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Сегодня, 10:19
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170Фото: pixabay
Коронавирусом за сутки заразились 173 казахстанца
Минздрав обновил статистику суточной заболеваемости COVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, в минувшие сутки в стране заболели 173 человека. Днём ранее речь шла о 162 заболевших в сутки.
На 3 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 303 человека, из них в стационарах находится – 176 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 127 пациентов.
В тяжелом состоянии находятся семь человек, трое в состоянии крайней степени тяжести и трое — на аппарате ИВЛ.
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