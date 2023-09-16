  • 16 Сентября, 20:32
  • BAIGENEWS

14-летняя павлодарка упала с восьмого этажа

Сегодня, 18:55
АВТОР
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arh.mk.ru Сегодня, 18:55
Сегодня, 18:55
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Фото: arh.mk.ru

В Павлодаре 14-летняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже и разбилась насмерть, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи, трагедия произошла в многоэтажке по улице Максима Горького.

"Вызов поступил 15 сентября в 21:30. Бригада врачей по первой категории срочности доехала до места ЧП за три минуты. Медики констатировали смерть подростка",  —  говорится в сообщении.

В причинах произошедшего разбирается полиция.

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