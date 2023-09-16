14-летняя павлодарка упала с восьмого этажа
Сегодня, 18:55
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Сегодня, 18:55Сегодня, 18:55
220Фото: arh.mk.ru
В Павлодаре 14-летняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже и разбилась насмерть, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи, трагедия произошла в многоэтажке по улице Максима Горького.
"Вызов поступил 15 сентября в 21:30. Бригада врачей по первой категории срочности доехала до места ЧП за три минуты. Медики констатировали смерть подростка", — говорится в сообщении.
В причинах произошедшего разбирается полиция.
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