14-летняя павлодарка упала с восьмого этажа

В Павлодаре 14-летняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже и разбилась насмерть, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи, трагедия произошла в многоэтажке по улице Максима Горького.

"Вызов поступил 15 сентября в 21:30. Бригада врачей по первой категории срочности доехала до места ЧП за три минуты. Медики констатировали смерть подростка", — говорится в сообщении.

В причинах произошедшего разбирается полиция.