1001 тюльпан на помойке: ТикТок обсуждает версию девушки

Вот уже несколько дней казахстанский сегмент ТикТока будоражит история о 1001 тюльпане, оказавшемся на мусорке после "недоразумения" между парнем и девушкой, передаёт BaigeNews.kz.

Обсудив версию парня — блогера-миллионника, пользователи массово стали писать комментарии и снимать собственную реакцию на происходящее, обещая за подписку на свой аккаунт, показать ту самую девушку, которая не простила возлюбленного даже за 1001 тюльпан.

Героиней этой истории оказалась молодая исполнительница, которая выступает под псевдонимом Dari Storm и записывает треки, которые потом демонстрирует на различных музыкальных платформах, включая Yandex-Music, Vk-Music и Apple-Music . В своём ТикТоке она по-cвоему рассказала историю о парне и тюльпанах.

"Парни, почему вы любите себе какую-то фигню придумывать. В общем подарили мне вчера букет. Это то, что он него осталось, — девушка с грустью показывает охапку помятых цветов. — Я прячу это от родителей, потому что мне нужно аккуратненько, пока они не видят. Двести сколько-то цветов пережили вот так вчерашний вечер. А вся история в том, что мой парень решил подарить мне на 8 марта цветы заранее. Сюрпризом. Самое интересное то, что он знал, что у меня был тяжёлый день и обычно после таких дней я засыпаю. Я была на работе, потом ходила к стоматологу, потом на студии писала любовную песенку. Обычно после таких тяжёлых дней, я засыпаю. Просыпаюсь утром и вижу кучу сообщений от соседей, от него, какая я (...). Получаю смс от соседей, чтобы я это из подъезда перетащила домой..."

Напомним, после неудачной попытки подарить цветы и получаса ожиданий у подъезда парень переехал букет на своем авто, а затем в соцсетях сообщил: "девушка явно не заслуживает того, что я делаю для неё". Однако позже признал свою ошибку, нанял профессиональных флористов, которые за шесть часов собрали гигантскую корзину из 1001 тюльпана.

По словам девушки, огромный букет, который с трудом смогли унести четыре человека, прислали ей на работу.

Домой этот шикарный подарок она решила не забирать.

"Я смотрю на них, и понимаю, что не хочу их ни принимать, ни дома держать. Смотреть на них не хочу. Я все равно без понятия, как мне это нести на седьмой этаж. Я сейчас позвонила друзьям. Они мне должны помочь от этого избавиться (...) Оставляю их здесь, также, как и отношения, которые уже давно пора закончить. Я сейчас хочу углубиться в музыку", — сказала Dari Storm.

Далее пользователям ТикТок уже известна судьба этих цветов: парень забрал их и раздал желающим. Первым стал мальчик, который решил поздравить маму с 8 Марта.

Комментаторы под видео парня и девушки разделились на два лагеря: одни считают, что Дарья должна была простить Батырхана. Другие, что девушка приняла верное решение. Однако большинству стало жалко цветы и труд флористов, которые в ссорах парня и девушки не виноваты.