100-летнюю жительницу Жамбылской области поздравил аким

С Международным женским днём поздравил 100-летнюю жительницу Жамбылской области Галиябану Музаферову аким региона Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба акима области, Ербол Карашукеев посетил дом ветерана тыла и подарил букет цветов, пожелал здоровья и благополучия. Он отметил неоценимый вклад ветеранов в развитие страны. И добавил, что праздник 8 Марта наполнен искренним чувством почтения, прежде всего, к матерям.

Галиябану-апа дала благо­словение и поблагодарила главу региона за внимание.

Галиябану Музаферова родилась в 1924 году в селе Атбасар Акмолинской области. В 1947 году переехала в Жамбылскую область.

В Жамбылской области всего проживают около 40 человек, перешагнувших вековой рубеж.