100-летнюю жительницу Жамбылской области поздравил аким
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Сегодня, 00:04Сегодня, 00:04
89Фото: акимат Жамбылской области
С Международным женским днём поздравил 100-летнюю жительницу Жамбылской области Галиябану Музаферову аким региона Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает пресс-служба акима области, Ербол Карашукеев посетил дом ветерана тыла и подарил букет цветов, пожелал здоровья и благополучия. Он отметил неоценимый вклад ветеранов в развитие страны. И добавил, что праздник 8 Марта наполнен искренним чувством почтения, прежде всего, к матерям.
Галиябану-апа дала благословение и поблагодарила главу региона за внимание.
Галиябану Музаферова родилась в 1924 году в селе Атбасар Акмолинской области. В 1947 году переехала в Жамбылскую область.
В Жамбылской области всего проживают около 40 человек, перешагнувших вековой рубеж.
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