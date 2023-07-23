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  • 10 медалей завоевали казахстанские каратисты на чемпионате Азии
МКС РК Сегодня, 04:33
188
Сегодня, 04:33
188
Фото: МКС РК

10 медалей завоевали казахстанские каратисты на чемпионате Азии

10 медалей завоевали казахстанские каратисты (WKF) на XIX чемпионате Азии в малазийском городе Мелака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и спорта РК.

Таким образом, национальная сборная Казахстана с тремя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами возглавляет командный зачёт континентальных соревнований. На втором месте Иран, на третьем - Иордания. Впереди завершающий день чемпионата.

Золотые медали:

- Софья Берульцева (+68 кг);
- Нурканат Ажиканов (-75 кг);
- Кайсар Алпысбай (-60 кг).

Серебряные медали:

- Дидар Амирали (-67 кг);
- Молдир Жанбырбай (-50 кг);
- Гульмира Усенова (-55 кг).

Бронзовые медали:

- Жоламан Бигабыл (-55 кг);
- Лия Кошкарбаева (ката);
- Данияр Юлдашев (-84 кг);
- Абылай Толтай (+84 кг).

В этом году в чемпионате Азии принимают участие более 400 бойцов из 31 страны. Казахстан представляют 19 каратистов. Турнир проходит в рамках генеральной подготовки к предстоящим летним Азиатским играм в китайском Ханьчжоу.

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Сегодня, 04:33
188
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