10 медалей завоевали казахстанские каратисты на чемпионате Азии

Фото: МКС РК

10 медалей завоевали казахстанские каратисты (WKF) на XIX чемпионате Азии в малазийском городе Мелака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и спорта РК.

Таким образом, национальная сборная Казахстана с тремя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами возглавляет командный зачёт континентальных соревнований. На втором месте Иран, на третьем - Иордания. Впереди завершающий день чемпионата.

Золотые медали:

- Софья Берульцева (+68 кг);

- Нурканат Ажиканов (-75 кг);

- Кайсар Алпысбай (-60 кг).

Серебряные медали:

- Дидар Амирали (-67 кг);

- Молдир Жанбырбай (-50 кг);

- Гульмира Усенова (-55 кг).

Бронзовые медали:

- Жоламан Бигабыл (-55 кг);

- Лия Кошкарбаева (ката);

- Данияр Юлдашев (-84 кг);

- Абылай Толтай (+84 кг).

В этом году в чемпионате Азии принимают участие более 400 бойцов из 31 страны. Казахстан представляют 19 каратистов. Турнир проходит в рамках генеральной подготовки к предстоящим летним Азиатским играм в китайском Ханьчжоу.