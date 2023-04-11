Зверское убийство матери и сына в Актобе: полиция раскрыла дело

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Двойное убийство раскрыли полицейские Актобе, передаёт BaigeNews.kz.



"В результате кропотливой работы следователей и оперативников при координации департамента криминальной полиции МВД РК с помощью камер видеонаблюдения установлен подозреваемый в разбойном нападении с проникновением в жилое помещение, с применением насилия и совершением убийства двух лиц. По подозрению в совершении данного преступления задержан 23-летний местный житель, который под тяжестью собранных доказательств сознался в совершении преступления. Мужчина арестован. Расследование продолжается", - говорится в сообщении МВД РК.



Напомним, 29 марта, в Актобе в одной из квартир жилого дома были обнаружены два трупа: матери и ее несовершеннолетнего сына. 13-летняя дочь была госпитализирована с тяжелейшими ранами в реанимационное отделение ОДКБ.