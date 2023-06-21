Зона ядерной безопасности появится в стране

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Депутаты мажилиса приняли закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" во втором чтении, а также сопутствующие документы, передаёт BaigeNews.kz. Его целью является обеспечение безопасности на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и прилегающих к нему земель. Законопроект предусматривает создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности со специальным правовым режимом на территориях, подвергшихся сверхнормативному радиоактивному загрязнению.

К слову, в ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутатами внесены поправки, где были уточнены компетенции государственных органов в этом вопросе и принципы законодательного регулирования деятельности зоны.

Отмечается, что рабочую группу поступило более 150 поправок, которые были рассмотрены заседаниях. Все поправки были приняты.