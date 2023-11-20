Значительная часть казахстанцев оптимистично настроена в отношении своей жизни

Казахстанский институт общественного развития провел социологический опрос, который посвящен оценке социально-экономического настроения в стране и доверию к государственным институтам, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно опросу, оценки казахстанцев экономического положения страны и региона проживания во многом схожи. В среднем более 62% казахстанцев оценивают его как стабильное и благополучное. Однако определенная часть населения характеризует экономическое положение как напряженное или даже как кризисное.

Результаты опроса показали, что более 84% казахстанцев в той или иной мере удовлетворены своей жизнью. Большинство стали жить в той или иной мере лучше, ну или по крайней мере их жизнь осталась прежней. Значительная часть казахстанцев настроена оптимистично в отношении своей жизни - более 56% из них считают, что через год станут лучше.

Также в опросе был изучен рейтинг доверия институтам государственной власти и в первую очередь казахстанцы отмечают Президента (суммарный показатель "безусловно доверяю" и "скорее доверяю" - 85,9%). Высокий уровень доверия Главе государства свидетельствует о поддержке населения проводимой деятельности в стране по различным направлениям.

Методом сбора информации выступил массовый опрос населения посредством личного интервью "face-to-face". Исследование проведено по национальной выборке, репрезентирующей взрослое (старше 18 лет) население Казахстана по полу, возрасту, типу поселения, а также региону проживания. Объем выборочной совокупности составил 2 400 респондентов.

Территория проведения социологического исследования охватывает все регионы Республики Казахстан – города республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент, 17 областных центров, а также сельские населенные пункты.