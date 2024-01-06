Жителям Астаны и ещё четырёх городов рекомендовали меньше гулять в субботу

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 6 января ожидаются в Астане, Алматы, Жезказгане, Балхаше и ночью в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что 6 января в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, с 4 по 6 января 2024 года дни в Казахстане ожидается резкое похолодание.