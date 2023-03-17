Жители Шымкента боятся находиться в своих квартирах

Фото: otyrar.kz

В Шымкенте сдадут в этом году больше семи тысяч квартир по госпрограмме. Жилье будет арендное и кредитное. За качество жилья в акимате ручаются: стены новых домов смогут выдержать даже 8-балльное землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Масштабное возведение домов в Шымкенте застройщики считают сложной, но выполнимой задачей. При таких темпах, не должно страдать качество. 458 новых многоэтажек проверку на сейсмоустойчивость прошли.

"С 2018 года мы построили в Шымкенте больше 400 домов, которые могут выдержать толчки силов в 7-8 баллов. К примеру, дома в микрорайонах "Шымкент сити" и "Туран" могут выдержать такое землетрясение", — говорит руководитель управления строительства Шымкента Мадияр Баимбетов.

К примеру, в Енбекшинском районе построили дом в 50-ых годах прошлого века. Дом дал осадку, по стенам поползли трещины. Ремонтировать жилье строители отказываются, говорят: нет смысла латать щели.

"Когда мы хотели сделать ремонт, в управлении жилья отказали, сказали нельзя. Что делать теперь, я не знаю. Очень страшно жить. А если дом рухнет, что делать будем? Кто нам поможет?" — говоритжительница дома Ботагоз Ходжаахметова.

В управлении строительства пояснили: такие дома проверит на аварийность спецкомиссия, которая и определит судьбу будущей модернизации или сноса.

"Жилой дом №231 по улице Уалиханова не внесен в список поврежденных зданий. Запланирован технический осмотр многоквартирного дома. Соответствующая работа будет проведена в ближайшее время", — пояснили в ведомстве.

Жалобы на недочёты в квартирах по госпрограммам принимают по номеру 109 и в городском акимате. Несколько компаний-застройщиков уже внесены в черный список.