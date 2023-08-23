Жители села Шортанды жалуются на нехватку питьевой воды

Дефицит питьевой воды ощущают жители села Шортанды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар 24.

Больше 8 тысяч жителей села Шортанды Акмолинской области жалуются на острый дефицит питьевой воды. С этой проблемой они обратились к председателю партии "AMANAT".