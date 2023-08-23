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Жители села Шортанды жалуются на нехватку питьевой воды

Сегодня, 12:38
АВТОР
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cawater-info.net Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:38
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Фото: cawater-info.net

Дефицит питьевой воды ощущают жители села Шортанды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар 24.

Больше 8 тысяч жителей села Шортанды Акмолинской области жалуются на острый дефицит питьевой воды. С этой проблемой они обратились к председателю партии "AMANAT".

"Проект строительства группового водовода уже разработан. Определён объем работ и исполнитель. А выделение необходимых для этого средств, партия возьмёт на особый контроль", - сказал председатель мажилиса парламента Ерлан Кошанов.

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