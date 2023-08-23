Жители села Шортанды жалуются на нехватку питьевой воды
Сегодня, 12:38
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Сегодня, 12:38Сегодня, 12:38
153Фото: cawater-info.net
Дефицит питьевой воды ощущают жители села Шортанды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар 24.
Больше 8 тысяч жителей села Шортанды Акмолинской области жалуются на острый дефицит питьевой воды. С этой проблемой они обратились к председателю партии "AMANAT".
"Проект строительства группового водовода уже разработан. Определён объем работ и исполнитель. А выделение необходимых для этого средств, партия возьмёт на особый контроль", - сказал председатель мажилиса парламента Ерлан Кошанов.
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