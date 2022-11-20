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Жители Алматы относятся к выборам позитивно - наблюдатели из Франции
На площадке пресс-центра по освещению выборов Президента РК по Алматы состоялась пресс-конференция с участием наблюдателя, сенатора Французской Республики, заместителя председателя Постоянного Комитета по Европейским Делам, Секретаря Постоянного Комитета по Законодательству Андре Марсель Рейшара, передаёт BaigeNews.kz.
"Казахстан представляет интерес для Европейского Союза, поскольку по соседству с государством расположены такие крупные страны как Российская Федерация и Китайская Народная Республика", - сообщил спикер.
Андре Марсель Рейшар подчеркнул, что Казахстан сейчас проходит очень важный этап развития.
"Президент Токаев предпринял необходимые меры по обеспечению проведения выборов. Он предложил свою дорожную карту – программу, нацеленную на развитие и построение справедливого Казахстана, и выразил желание обеспечить полное соблюдение избирательного права. Сейчас народ Казахстана путём голосования принимает своё решение о будущем страны", - отметил спикер.
Андре Марсель Рейшар сообщил, что с утра успел посетить четыре избирательных участка в Алматы, после обеда планирует посетить ещё столько же. После этого, по словам, спикера, он сможет сформировать полное мнение.
"Я оцениваю прохождение избирательного процесса как нормальное, всё идёт в штатном режиме. Процесс является стандартным: человек приходит, показывает удостоверение личности, и местная избирательная комиссия проверяет его в списках избирателей, затем он ставит подпись и только после этого ему выдают бюллетень, в котором содержится один вопрос. Очень важно, что, если имя избирателя не находят в списке, то он не сможет проголосовать. Самое главное, что сделано всё, чтобы соблюсти принцип: один избиратель – один голос", - сказал спикер.
Ещё один наблюдатель из Франции отметил, что жители Алматы относятся к выборам позитивно.
Эксперт Центра IFRI (Французский Институт Международных Отношений) - Микаэль Левистон выстапая на площадке пресс-центра по освещению выборов Президента РК по Алматы поделился общим впечатлением о проходящем дне выборов.
"Больше всего удивляет, что старшее поколение принимает участие в выборном процессе, а также молодёжь. Выборы проходят динамично и активно", - сообщил Левистон.
Сегодня французский наблюдатель посетил 5 избирательных участка, один из, которых расположен в Национальной библиотеке.
"Я больше всего обращал внимание на людей, пришедших проголосовать за Новый Казахстан. И это были не только 50-летние и 60-летние люди. Это были и 18-летние граждане, например, парень, для, которого эти выборы были первыми в жизни. Видно, что страна стремится к своему будущему", - продолжил спикер.
Также он отметил, что в Казахстане созданы все условия доступа людей с ограниченными возможностями к избирательным участкам, что является примером для многих стран.
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