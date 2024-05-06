Жители Алматинской области очищают побережья рек и водохранилищ от мусора
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Мероприятия по очистке от мусора водоемов в рамках экоакции "Таза Қазақстан" прошли в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
В частности, конаевцы в рамках акции "Мөлдір бұлақ" очистили городской пляж от мусора. Более 10 тонн мусора вывезли с берегов Капшагайского водохранилища.
В субботнике наряду с акимом города Асхатом Бердихановым приняли участие 200 человек, задействовано 8 единиц спецтехники. Они убрали сорняки, очистили тротуары и дороги. В результате было вывезено 10 тонн мусора.
"Последняя неделя акции "Таза Қазақстан" началась с уборки городского пляжа. Я свою трудовую деятельность начал в Шенгельды, вышел на пенсию в Конаеве. Поэтому каждый песок, цветок, дерево для меня дороже золота. Несмотря на свой возраст, принял участие в экоакции. Призываю всех казахстанцев бережно относиться к природе", – сказал председатель Совета ветеранов Амангельды Беспаев.
Также в области прошли мероприятия по очистке от мусора окрестности реки "Узын-Каргалы".
В экологической акции приняли участие свыше 100 человек.
"Река Узун-Каргалы протекает по живописному горному ущелью и берет свое начало в горах Заилийского Алатау. Река довольно большая, бурная и широкая. В зимнее время здесь воды не так много и часть реки покрыта льдом, в летнее время здесь очень зелено и в реке много воды.
Вода меняет свой цвет от утра к ночи, становится то синей, то зеленой в зависимости от освещения. Если подойти ближе, что вода прозрачная. Из реки можно пить воду", - говорится в сообщении.
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