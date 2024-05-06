Жители Алматинской области очищают побережья рек и водохранилищ от мусора

Мероприятия по очистке от мусора водоемов в рамках экоакции "Таза Қазақстан" прошли в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, конаевцы в рамках акции "Мөлдір бұлақ" очистили городской пляж от мусора. Более 10 тонн мусора вывезли с берегов Капшагайского водохранилища.

В субботнике наряду с акимом города Асхатом Бердихановым приняли участие 200 человек, задействовано 8 единиц спецтехники. Они убрали сорняки, очистили тротуары и дороги. В результате было вывезено 10 тонн мусора.

"Последняя неделя акции "Таза Қазақстан" началась с уборки городского пляжа. Я свою трудовую деятельность начал в Шенгельды, вышел на пенсию в Конаеве. Поэтому каждый песок, цветок, дерево для меня дороже золота. Несмотря на свой возраст, принял участие в экоакции. Призываю всех казахстанцев бережно относиться к природе", – сказал председатель Совета ветеранов Амангельды Беспаев.

Также в области прошли мероприятия по очистке от мусора окрестности реки "Узын-Каргалы".

В экологической акции приняли участие свыше 100 человек.