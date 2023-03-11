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murmansk.mk.ru Сегодня, 18:59
216
Сегодня, 18:59
216
Фото: murmansk.mk.ru

Жители Аксу остались без воды из-за коммунальной аварии

Город Аксу в Павлодарской области остался без водоснабжения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Об отключении воды сообщили в акимате города.

По информации КГП "Аксу су арнасы", обслуживающего водопроводные сети города, произошло аварийное отключение цеха водоочистных сооружений.

Сообщается, что подача воды на город возобновится в ближайшее время.

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#коммунальная авария
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:59
216
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