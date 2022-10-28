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кадр из видео Сегодня, 15:35
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Фото: кадр из видео

Жителей в Улытауской области эвакуировали из-за падения обломков космического корабля

В социальных сетях распространяется информация о падении ракеты в Жанааркинском районе области Улытау. Сообщается, что местных жителей эвакуировали, передаёт BaigeNews.kz. 

Жители Жанааркинского района опубликовали кадры, на которых запечатлены обломки упавшего космического аппарата. Они опасаются, что он может быть опасен для их здоровья и экологической обстановки в регионе. 

 
 
 
 
 
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Публикация от ЖЕЗКАЗГАН | СОБЫТИЯ | НОВОСТИ (@etozhez)

В акимате Жанааркинского района сообщили, что упавший фрагмент принадлежит космическому транспортному грузовому кораблю "Прогресс МС-21".

"Он упал в 25 километрах от населенного пункта Орынбай. Были эвакуированы жители близлежащей зимовки. Жителей села Орынбай мы не эвакуировали. Специалисты "Роскосмоса" заранее знали дату, время полета космического корабля и определили место обрушения фрагмента. Ими создана специальная группа оперативного реагирования, которая охраняла это место. Обломки первой ступени космического корабля уже вывезены, они не представляют опасности", - отметили в ведомстве. 

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#эвакуация #ракета #Улытау
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:35
216
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