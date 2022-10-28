Жителей в Улытауской области эвакуировали из-за падения обломков космического корабля

Фото: кадр из видео

В социальных сетях распространяется информация о падении ракеты в Жанааркинском районе области Улытау. Сообщается, что местных жителей эвакуировали, передаёт BaigeNews.kz.

Жители Жанааркинского района опубликовали кадры, на которых запечатлены обломки упавшего космического аппарата. Они опасаются, что он может быть опасен для их здоровья и экологической обстановки в регионе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕЗКАЗГАН | СОБЫТИЯ | НОВОСТИ (@etozhez)

В акимате Жанааркинского района сообщили, что упавший фрагмент принадлежит космическому транспортному грузовому кораблю "Прогресс МС-21".