Жителей Тараза предупредили об отключениях электроэнергии

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В Таразе несколько дней будут отключать электричество в разных районах города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "ЖЭС".

По информации предприятия, Таразские городские электрические сети отключат от электроэнергии потребителей, в связи с ремонтными работами.

23 января с 9:00 до 17:00 отключения коснутся адресов:

Рысбек батыра №8А, Айтеке би №5, 7, М.Жунисалиева №28, 30, 41, 47; Улица А.Сорокина; 1,2,3,4-переулок А.Сорокина, 3-переулок А.Сухамбаева №9-19; Массив Телецентр №8, 11.

24 января с 9:00 до 17:00:

Абая №117, 121, 123, Казыбек би №114, 116А, Карахана №2, 12, Толе би №51, 53, Т.Дуйсебаева №36-45, Желтоксан №111-190; Улицы Ы.Дукенулы, Т.Жургенова, Кулибина, М.Лермонтова, Жалантос батыра, Перепелкина, А.Бокейхана, А.Еспаева; 1,2,3,4-переулок С.Разина, 1,2-переулок Элеваторная, переулок Т.Дуйсебаева, 1-переулок А.Еспаева; Микрорайон "Акбулак" (1) №1, 2, 3, 14; Село Бесагаш: улица М.Ауезова №19А; Село Жасоркен: улицы Жасоркен, Туралы.

25 января с 9:00 до 17:00:

Рысбек батыра №6А, Костанайская №1-17, Прибалхашская №1-31; Улицы Анарбаева, Бедельбаева, С.Есенина, Тараза, Усть-Каменогорская, Целиноградская; Микрорайон "Самал" (7) №23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34; Массив Дальняя Карасу-6 №239-286; Массив Карасу №4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Село Гродеково.

26 января с 9:00 до 17:00:

Генерала Рахимова №54, 56, 57, 58, 60, 64, Сыпатай батыра №1, Толе би №2, 2А, 2Б, 2Д, 4, 4Д, 8, Байзак батыра №209, 213, 215, 217, 219, Привокзальная №7, 8, А.Чехова №12; Улица Целиноградская, Ж.Баласагун, Болтирик шешен, Ж.Касымбекова, Н.сауранбаева, Ы.Сулейменова, Улбике акына, Н.Крупской көшелері;

Переулок Дальняя Карасу, 1,2,3-переулок Болтирик шешен, 1,2,4-переулок Н.Сауранбаева, 3,4-переулок Ы.Сулейменова, 1,2-переулок Улбике акына, 1,2-переулок Гипсовая. Проезд Дальняя Карасу, проезд Целиноградская, 2-проезд Генерала Рахимова; Село Жалпактобе.

27 января с 9:00 до 17:00:

Рысбек батыра №6А, Т.Дуйсебаева №36-45, Желтоксан №111-190; Улицы А.Еспаева, Дальняя, Сельская, Айнаколь, Кортыс акына, Акыртас, Н.Кикбаева, Нурманбетова, Полевая, Т.Шевченко; Переулок Т.Дуйсебаева, 1-переулок А.Еспаева, 1,2,3-переулок А.Сорокина, переулок Сельская, 1,2-переулок Таласский, 4,5-переулок Ш.Уалиханова, 1-переулок Курмангазы, переулок Дальняя, переулок Цветочный; Микрорайон "Карасу" (5) №23; Массив Карасу №36, 37, 38; Село Бесагаш: улица М.Ауезова №19А.