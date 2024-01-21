Жителей острова Бейбітшілік в Семее пришлось эвакуировать из-за подъёма уровня воды в Иртыше
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Ночью жителей острова Бейбітшілік в Семее пришлось временно эвакуировать из-за угрозы подтопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.
Утром уровень воды в реке Иртыш в Семее составил 457 см.
"В целях обеспечения безопасности жителей острова "Бейбітшілік" сотрудниками ДЧС совместно с МИО и военной частью 68303 МЧС РК в ночь на 21 января проведены следующие инженерные работы: возведение дамбы, вскрытие дорожного полотна для отвода воды в русло реки. Силами ДЧС перекачено в русло реки 5850 кубов воды. Ночью с острова Бебітшілік проведена эвакуация 11 человек: семи взрослых, трое детей, которые размещены в гостинице Семей, произведен отгон скота в безопасное место. Эвакуируемые лица обеспечены горячим питанием от МИО. В данный момент эвакуируемые люди возвращаются домой", — говорится в сообщении.
В настоящее время уровень воды падает, угроза подтопления жилых домов отсутствует. Ежечасно производится объезд участков (остров Бейбітшілік, д/м. Бобровка)и мониторинг уровня воды. Замеры уровня воды производятся каждые два часа.
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