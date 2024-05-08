Житель Конаева "выгуливал" собаку, привязав её к машине
Вчера, 14:15
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Вчера, 14:15Вчера, 14:15
401Фото: poxabay
Шокирующее видео появилось в социальных сетях. На кадрах неизвестный водитель тащил на поводке собаку, привязав её к автомобилю, передаёт BaigeNews.kz.
По словам автора видео, инцидент был снят в Конаеве. Как прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, "героя" ролика в соцсетях нашли и наказали.
"Нарушитель установлен городскими полицейскими и привлечен к административной ответственности по ст. 407 КРКоАП. Вместе с тем, сообщаем, что с мужчиной проведена профилактическая беседа по недопущению подобных фактов. Благодарим автора поста за активную гражданскую позицию и содействие органам правопорядка в выявлении правонарушений", — говорится в сообщении департамента.
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