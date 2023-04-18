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кадр из видео instagram.com/temirtau.today Сегодня, 00:43
178
Сегодня, 00:43
178
Фото: кадр из видео instagram.com/temirtau.today

Житель Караганды столкнул с эскалатора незнакомого мужчину

Житель Караганды в неадекватном состоянии напал на мужчину, который спускался по эскалатору в одном из ТРЦ города, передаёт BaigeNews.kz.

25-летний мужчина спускался по эскалатору, когда сзади подбежал незнакомец и с разбегу ударил ногой в спину. От удара он покатился по лестнице и потерял сознание.

В полиции региона сообщили, что нашли хулигана. Им оказался 31-летний мужчина, его поместили в психдиспансер в неадекватном состоянии. Кроме того, он ранее состоял на учёте в этом медучреждении.

"По факту нанесения телесных повреждений зарегистрировано уголовное дело по статье "Хулиганство", - прокомментировали в ДП Карагандинской обалсти.

1 апреля в столичном ТРЦ "Сарыарка" сорвался с третьего на второй этаж сорвался эскалатор. По предварительной информации, на нём были 20 человек, которые спускались после сеанса в кинотеатре.

 
 
 
 
 
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Публикация от TemirtauToday (@temirtau.today)

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Сегодня, 00:43
178
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