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bk55.ru Сегодня, 13:06
357
Сегодня, 13:06
357
Фото: bk55.ru

Эскалатор сорвался в столичном ТРЦ

В столичном ТРЦ "Сарыарка" сорвался с третьего на второй этаж сорвался эскалатор. Видео ЧП появились в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительной информации, на нём были 20 человек, которые спускались после сеанса в кинотеатре.

По данным пресс-службы МЧС РК, Из-за резкого ускорения механизма, несколько человек получили травмы. Среди пострадавших — двое взрослых и ребёнок.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавших осмотрели медики скорой помощи. После осмотра всех троих отпустили домой.

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Сегодня, 13:06
357
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