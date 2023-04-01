- Рабочий погиб в результате взрыва котельной в области Жетысу 14:19 20
- Крупную партию гашиша хранил астанчанин у себя в холодильнике 14:12 64
- Павильоны и детские электромобили убирают с набережной Актау 13:49 128
- Эскалатор сорвался в столичном ТРЦ 13:06 346
- Курсант из Казахстана блестяще выступил на олимпиаде по иностранному языку в Армении 12:37 418
- Байден не поедет на коронацию Карла III 12:04 487
- Новый аутизм-центр открыли в Астане 11:39 370
- "Мёртвые души" на социальных рабочих местах обнаружили в Павлодарской области 11:22 378
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 11:01 416
- В стационарах Казахстана лечатся 179 пациентов с ковидом 10:44 361
- Бибисара Асаубаева одержала победу в Индии 10:15 883
- Печальные кадры обмелевшего Каспия показал казахстанский блогер 09:43 575
- Более 600 человек пострадали от торнадо в американском Арканзасе 09:24 522
- "Казахский мексиканец" прошел взвешивание перед вторым боем в США 08:52 407
- Жителям Алматы рекомендовали сократить прогулки в субботу 08:21 492
- Подросток покончил с собой в Алматинской области 07:58 939
- Житель Актобе хранил 100 кг наркотиков в своем гараже 07:40 384
- В Казахстане построят 12 реабилитационных центров 06:37 487
- Я еще с ней буду разбираться - Лукашенко о поражении Соболенко от Рыбакиной 05:03 528
- Полицейского начальника Уральска подозревают во взяточничестве 04:28 630
- В Дании решили судьбу главного тренера после поражения от сборной Казахстана 03:42 534
- Гранты на бизнес выдавали госслужащим и их женам в Шымкенте 02:03 1201
- 11 человек эвакуировали из горящего дома в Усть-Каменогорске 01:23 505
- В 4,7 раза превышена концентрация вредных веществ в воздухе Актау 00:38 445
- Мальчик из Шымкента выпил жидкость для промывки двигателя, перепутав ее с газировкой 31.03.2023 666
- Лучшие сериалы выбрали в Казахстане 31.03.2023 623
- Тасмагамбетов высказался о ситуации в Украине 31.03.2023 1370
- Повышение пенсий на 30-50 процентов: фейк распространяют в соцсетях 31.03.2023 535
- Цены будут сумасшедшие - фармацевты опасаются подорожания лекарств в Казахстане 31.03.2023 680
- Несколько дорог закрыли в Алматинской области до 20 апреля 31.03.2023 575
- Казахстанский стартап выиграл международный конкурс Global Startup Awards 31.03.2023 687
- Грузовики из Казахстана попали в крупное ДТП в России 31.03.2023 624
- АНК выступила с заявлением по поводу провокаций в Петропавловске 31.03.2023 659
- Девять силовиков отправили за решётку за применение пыток в период "январских событий" 31.03.2023 608
- Регион с наибольшим количеством граждан-банкротов назвали в Минфине 31.03.2023 754
- Более 34 тысяч заявлений на внесудебное банкротство подали в РК. Сколько из них одобрили? 31.03.2023 544
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 456
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 1078
- В МИД опровергли массовые увольнения казахстанцев в Корее 31.03.2023 538
- Объём валовой сельхозпродукции в Казахстане увеличился вдвое за пять лет 31.03.2023 582
- Увольнять чиновников за расхождение между доходами и расходами начнут с 2027 года 31.03.2023 879
- Моргенштерн и жена The Limba сделали музыканту незабываемый сюрприз 31.03.2023 1207
- Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву 31.03.2023 634
- Школьницу чуть дважды не сбили на "зебре" в Павлодаре 31.03.2023 672
- КНБ начал расследование по факту создания в Петропавловске "Народного совета трудящихся" 31.03.2023 1008
- Курс доллара вырос в Казахстане 31.03.2023 473
- 100 тысяч тонн казахстанской нефти планируют поставить в Германию в апреле 31.03.2023 515
- В Казахстане автоматизировали назначение пособия награждённым матерям 31.03.2023 584
- Какой будет погода в Казахстане в первые дни апреля 31.03.2023 587
- Строительные компании предложили работу бастующим сельчанам Мангистауской области 31.03.2023 785
- Медвежонок родился в зоопарке Шымкента 31.03.2023 544
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 722
- 1 апреля в столице стартует приём документов в первый класс 31.03.2023 792
- Начались продажи коллекционных монет из серии "Выдающиеся события и люди" 31.03.2023 930
- В Казахстане усилили права авиапассажиров 31.03.2023 493
- Зелёная вода может потечь в домах астанчан 8 апреля 31.03.2023 877
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 6456
- Прокуратура возбудила дело против Болата Назарбаева 31.03.2023 14188
- Мы должны вернуть самое лучшее достижение академии наук - учёный 31.03.2023 912
- На газового монополиста наложили штраф в 78 млн тенге в Алматы 31.03.2023 716
- Казахстанцев начали массово увольнять в Южной Корее 31.03.2023 1257
- Закупать сырье без уплаты пошлин смогут сахарные заводы Казахстана 31.03.2023 896
- Цену на макароны снизили в СКО 31.03.2023 992
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 595
- Рыбакина одержала новую победу на Miami Open 31.03.2023 854
- Костанаец врезался в теплотрассу и погиб 31.03.2023 812
- Елена Рыбакина отметилась впечатляющим достижением 31.03.2023 617
- Коронавирусом за сутки заразились 84 казахстанца 31.03.2023 760
- КНБ ликвидировал международный наркосиндикат 31.03.2023 747
- Срок уплаты налога на транспорт истекает 3 апреля 31.03.2023 632
- Дождь, грозу и ветер прогнозируют в Казахстане 31.03.2023 807
- Килограммового младенца успешно прооперировали в Павлодаре 31.03.2023 738
- Мужчина скончался за рулём и спровоцировал аварию в Актау 31.03.2023 1270
- Получивший ножевое ранение аким пришел в сознание в Жамбылской области 31.03.2023 722
- Угнанное 3 года назад в Новосибирске авто вернули владелице полицейские Павлодара 31.03.2023 843
- Sergek будет отслеживать движение курьеров на мопедах 31.03.2023 616
- Художница из Петропавловска прославляет Казахстан на международной арене 31.03.2023 2587
- В четырёх микрорайонах Алматы отключили газ 31.03.2023 1089
- Вода не поднимается до верхних этажей квартир астанчан - что делать 31.03.2023 744
- На сельского акима в Жамбылской области напали с ножом 31.03.2023 736
Сегодня, 13:06
357
357Фото: bk55.ru
Эскалатор сорвался в столичном ТРЦ
В столичном ТРЦ "Сарыарка" сорвался с третьего на второй этаж сорвался эскалатор. Видео ЧП появились в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
По предварительной информации, на нём были 20 человек, которые спускались после сеанса в кинотеатре.
По данным пресс-службы МЧС РК, Из-за резкого ускорения механизма, несколько человек получили травмы. Среди пострадавших — двое взрослых и ребёнок.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавших осмотрели медики скорой помощи. После осмотра всех троих отпустили домой.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 11:01 415
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 1078
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 722
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 6451
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 727
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1071
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 895
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1151
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 975
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 1591
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 841
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 2590
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 6074
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 889
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 17520
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 836
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 989
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 965
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3244
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 19790
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 5481
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1382
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 876
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 875
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 6939
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1231
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 14148
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1105
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1151
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1152
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 2704
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4155
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10104
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4355
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 1882
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1377
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2620
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 7719
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2066
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1453
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 16943
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1761
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 1962
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 1906
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5313
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1664
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1707
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1754
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1655
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 6286
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1718
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1972
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1939
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1795
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1812
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 2067
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 8706
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 2750
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 4266
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3601
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 9081
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 2104
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 2126
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 2011
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5492
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1936
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 7635
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 4249
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2582
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 19502
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4887
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 4308
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2962
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 4114
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 21773
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 3574
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2958
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2721
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2934
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 7032
-
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 456
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 595
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 784
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 593
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 703
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 865
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 902
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 809
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 776
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 899
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 904
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1115
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1137
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1003
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1003
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1181
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 1936
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1028
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1293
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1367
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1557
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1360
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2218
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1938
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1761
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1747
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2077
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2030
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1738
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2301
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1915
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 3030
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2363
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2197
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2243
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7139
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2372
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2475
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2469
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2831
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2383
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3166
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2763
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2757
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3337
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2987
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2785
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3526
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3417
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3315
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3158
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3974
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4276
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3784
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4708
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4479
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3953
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4543
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4694
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3959
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 5017
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4898
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4778
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 5340
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 4219
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4578
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4684
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 5139
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 5096
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5650
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 5265
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4945
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4599
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4730
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 5104
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5559
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5663
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5816
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5662
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7845