Эскалатор сорвался в столичном ТРЦ

Фото: bk55.ru

В столичном ТРЦ "Сарыарка" сорвался с третьего на второй этаж сорвался эскалатор. Видео ЧП появились в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительной информации, на нём были 20 человек, которые спускались после сеанса в кинотеатре.

По данным пресс-службы МЧС РК, Из-за резкого ускорения механизма, несколько человек получили травмы. Среди пострадавших — двое взрослых и ребёнок.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавших осмотрели медики скорой помощи. После осмотра всех троих отпустили домой.