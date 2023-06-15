Жильё вне очереди: жителей Кызылорды обманули на 10,8 млн тенге

Фото: polisia.kz

Мошенника, обманувшего граждан на 10,8 миллиона тенге, задержали в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



13 июня в дежурную часть УП города поступили заявления от 14 жителей по фактам мошенничества.

"С 2022 года у потерпевших обманным путём злоумышленник под предлогом, что якобы окажет содействие в получении жилья вне очереди по госпрограмме, а также пообещав продвинуть в очереди на жильё, выманил 10 820 000 тенге", - сообщили в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 27-летнего жителя областного центра.

По факту проводится досудебное расследование по пункту 3 части 4 статьи 190 УК РК.

Подозреваемый в мошенничестве водворён в ИВС.