Женщина на надувном матрасе заплыла далеко от берега на озере в ЗКО

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Женщину на надувном матрасе унесло далеко от берега в Западно-Казахстанской области, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Инцидент произошёл вечером 30 июля на озере Шалкар. Женщина заплыла далеко от берега на надувном матрасе. Ей понадобилась помощь спасателей.

Всего по республике водоёмы унесли жизни 78 человек, из них 21 ребёнок.

Напомним, что на Каспии уже более суток ищут пропавшего рыбака. К поискам подключили вертолет и водолазов.