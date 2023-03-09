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Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели"
Женщины современности ломают стереотипы, показывая миру то, как они могут творить. В "мужских" профессиях, в том числе. Как это быть водителем такси, сварщиком или хирургом, если ты – женщина?
Об одной из самых трудных профессий BaigeNews.kz рассказала нам кардиохирург больницы МЦ УДП РК, кандидат медицинских наук Арайгуль Ыдырышева.
Арайгуль окончила Семипалатинский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". Начинала карьеру сосудистым хирургом. Работала в Национальном научном кардиологическом центре.
– Назовите самые тяжёлые моменты в вашей работе.
– Это, конечно, страх сделать что-то неправильно и стресс. Но с годами я переборола свой страх. Самое страшное – это остаться один на один с болезнью пациента и сражаться за его жизнь. Но ко всему привыкаешь. Остальное становится уже рутиной. Тем более я – человек спортивный, занимаюсь восточными единоборствами.
– Как долго длилась ваша самая длинная операция? Вы помните своего первого пациента?
– 36 часов. Зашли рано утром, вышли после обеда на следующий день. Это было тяжело, но стоило всех усилий, так как операция прошла успешно. Первый оперированный пациент был со врождённым дефектом сердца. Его я помню, как сейчас. Оперировали его под руководством Юрия Владимировича Пя.
– В книгах и песнях пишут много о сердце. К примеру, сердце на снегу или сердце на ладони. А вот вы когда-нибудь держали сердце на ладони?
– Конечно, и не раз. Во время студенчества мы часто оперировали животных. И я держала сердце собаки в руке. Поэтому, когда взяла человеческое сердце в первый раз, ничего волнующего не испытала.
– Расскажите про свой настрой перед операцией.
– Я всегда стараюсь успокоить пациента и поговорить с ним перед операцией. Моя фишка в том, чтобы подержать за руку человека, успокоить и настроить на успешную операцию. Нормальный человек, конечно, боится таких сложных операций. Это всегда стресс для психики. В работе нужно ставить на первое место человека, его семью, их чувства. Даже когда пациента выводят из наркоза, нужно стараться быть рядом, рассказать, что все прошло хорошо.
– Ваш самый тяжёлый пациент?
– Беременная женщина. Трудность операции заключалась в том, что необходимо было довести до момента, когда можно было разрешить роды. Мы ждали максимального срока для жизнеспособности плода. Первым этапом делали кесарево сечение и извлекли ребёнка. Он отправился дальше в Центр материнства и детства, а женщине уже под наркозом делали операцию на сердце. Когда она проснулась, конечно, сразу спросила о ребёнке, а не о себе. Мы успокоили, что ребёнок жив и здоров, а операция прошла успешно. Это было поводом для гордости.
– Что по поводу коллектива? Вы дружны со своими коллегами?
– Коллектив больше мужской, я привыкла к этому. Выросла среди мальчиков, у меня четыре брата. Такое мужское воспитание. Я была младшей дочерью. Всё пошло из семьи, и это определило, скорее всего, мою личность.
– Вы можете назвать сложности в вашей профессии? Быть хирургом – нелёгкий труд. Каково работать бок о бок с мужчинами?
– Здесь всегда нужно быть сильной и смелой. Мы не жалуемся, даже если трудно, поэтому конкуренция высокая. Но доставляет удовольствие видеть результат своей работы. Улучшения в состоянии пациентов и их благодарность приносит радость всем врачам.
– Какой совет вы бы дали молодым женщинам, которые хотят учиться на кардиохирурга?
– Девочкам хочу посоветовать набраться сил, так как это морально тяжело. Каждый этап операции – это стресс. Нужно быть сильной и иметь цель, чтобы добиться своего. Не сдавайтесь и идите по намеченному пути. Будет трудно, но если этот путь ваш, ничто вас не остановит.
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