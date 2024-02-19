Zhas Project: какие успешные кейсы реализованы

В 2023 году в рамках "Zhas project" 280 молодых казахстанцев получили гранты на реализацию своих проектов, передаёт BaigeNews.kz. Об успешных проектах на брифинге в СЦК рассказала председатель правления НАО "ЦПГИ" Лима Диас.

По ее словам, в Усть-Каменогорске был запушен проект по адаптивной физической культуре для лиц с нарушениями в развитии. Адаптивное физическое воспитание помогает восстановить физические способности, улучшить коммуникативные навыки и эмоциональное состояние. В проекте приняли участие более 100 детей и взрослых.

В селе Сарыозек, область Жетысу, в открылась детская секция карате при местной школе. Дети посещают тренировки два-три раза в неделю, занимаются с тренером. Тренер планирует выезжать с воспитанниками на соревнования.

Успешные примеры проектов есть и в Астане, Жамбылской области, Костанае, как рассказала Лима Диас.

"Житель Астаны Азамат Кали обучает безработных мужчины сборке корпусной мебели. Его цели - передать навык малообеспеченным мужчинам, чтобы те, научившись новому ремеслу, смогли в дальнейшем устроиться на работу. В рамках проекта он закупил необходимое оборудование, технику, расходные материалы. В течение первых 1,5 месяцев он обучил 20 человек. В Жамбылской области участница проекта Молдир Сабербекова открыла кабинет оказания психологической помощи и при нем создала женский клуб. На безвозмездной основе 22 человека получили услуги профессионального психолога. Сейчас кабинет работает на платной основе и сюда продолжают ходить люди и получать психологическую помощь. Есть проекты, направленные на реабилитацию и поддержку людей с инвалидностью. Так, в Костанае открыт проект по обучению детей с инвалидностью компьютерной грамотности. Участница проекта Молдир Срайл совместно с командой разработчиков создала онлайн-платформу для консультирования и обучения родителей деток с инвалидностью навыкам общения и методам их развития. От родителей поступали положительные отзывы, и они отмечали эффективность методик, которым они обучились", - рассказала Лима Диас.

Помимо этого, в Шымкенте запустился развивающий центр для детей из малообеспеченных семей, а также массажный центр.

В селе Айпара в области Жетысу девушка начала производство колбасных изделий, в приготовлении которых не используется пищевая химия. В будущем участница проекта планирует масштабировать свое дело и обучить ему желающих.

В Мунайлинском районе Мангистауской области реализуется проект по обучению игре в шашки для инвалидов по зрению, добавила Лима Диас.

Ранее стало известно, об условиях участия, отборе в проекте.