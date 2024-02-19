Zhas Project: когда начнется прием заявок и как будет проходить отбор

В Казахстане в марте начнется прием заявок на участие в конкурсе малых грантов "Zhas Project", передаёт BaigeNews.kz. Об условиях участия, отборе рассказала на брифинге в СЦК председатель правления НАО "ЦПГИ" Лима Диас.

По ее словам, информационная кампания для разъяснения условий конкурса будет проводиться с 19 февраля по 24 марта. Затем, 25 марта будет объявлен старт конкурса. На четвертом этапе начнется прием заявок, который продлится с 25 марта по 24 апреля.

"Пятый этап - отбор заявок. Отбор будет проходить с 25 апреля по 14 мая, в два этапа: на первом - будет проверяться полнота и соответствие представленных документов, на второй этап - отбор заявок конкурсной комиссией. Заключительный этап - подведение итогов конкурса и публикация результатов отбора 15 мая. Для участия в конкурсе заявитель должен зарегистрироваться на сайте НПО. После регистрации необходимо будет заполнить форму проектной заявки и приложить необходимые документы", - сказала Лима Диас.

В конкурсе могут принять участие граждане Казахстана в возрасте от 18 до 34 лет. У заявителя должна быть постоянная или временная регистрация на территории региона, статус временно неустроенной молодежи. На конкурс каждый участник может предложить только один социальный проект.

Проекты, как подчеркнула Лима Диас, должны быть направлены на решение социальных проблем. И они должны быть реализованы в течении четырех месяцев.

Проекты будут оцениваться по пятибалльной шкале по следующим критериям: значимость, достижимость результатов, устойчивость, четкость и рациональность плана исполнения, разумность и обоснованность бюджета.

Оценивать проекты будет комиссия из не менее пяти человек. В нее войдут представители управлений по вопросам молодежной политики, в нее также приглашаются журналисты.

"Рассмотрение и оценка проектов осуществляется каждым членом конкурсной комиссии самостоятельно согласно критериям оценки. Определение победителей конкурса проводится на заседании конкурсной комиссии", - заключила Лима Диас.