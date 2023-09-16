Жандос Шаймарданов назначен главой агентства по стратегическому планированию и реформам
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Указом главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович назначен Председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Жандос Шаймарданов ранее занимал должность руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский Университет в Великобритании по программе "Болашак" по специальности "Экономика и финансы".
Трудился главным экспертом Министерства экономики и бюджетного планирования, менеджером АО ФНБ "Самрук-Казына", советником Министра экономики и бюджетного планирования. Также занимал должности директора Департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики; директора департамента, управляющим директором АО "НУХ "Байтерек"; председателя правления АО "QazTech Ventures", директора департамента денежно-кредитной политики Национального Банка РК и руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
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