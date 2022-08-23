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infosmi.net Сегодня, 13:16
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Фото: infosmi.net

Зерна в Казахстане достаточно для продбезопасности - Минсельхоз

Ожидаемого объёма зерна в Казахстане будет достаточно для внутреннего рынка и экспорта, передаёт BaigeNews.kz. В этом правительство заверил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

"Согласно данным акиматов областей прогнозный объём валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 миллиона тонн, в том числе пшеницы более 13,4 миллиона тонн. Кроме того, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна (на 1 августа 2022) в объеме 3,1 миллиона тонн, в том числе пшеницы – 2,5 миллиона тонн. Ожидаемый объём валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации определённых объёмов зерна на экспорт и, соответственно, сохранения торговых позиции на наших традиционных рынках", - сказал Ербол Карашукеев.

Общая ёмкость хранения зерна в республике составляет 29,1 миллиона тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях 12,6 миллиона тонн, у сельхозтоваропроизводителей – 16,5 миллиона тонн. Этого достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учётом переходящих остатков прошлых лет.

"Акиматам областей необходимо обеспечить готовность зернохранилищ к приёмке нового урожая. В связи со сложившиеся геополитической ситуацией в мире, а также снижение производства зерновых в ряде стран ставит перед нами важную задачу по обеспечению продовольственной безопасности". - отметил министр.

Основным вопросом успешного проведения уборочной компании, по его словам, является обеспечение фермеров финансовыми средствами. В текущем году по линии АО "Аграрная кредитная корпорация" общая сумма финансирования весенне-полевых и уборочных работ составит 140 миллиардов тенге. На сегодня в рамках программы "Кең дала" профинансировано – более 3,7 тысячи заявок на сумму 110 миллиардов тенге.

Также Продкорпорация закупила сельхозпродукцию, благодаря чему законтрактован объём поставки зерна в ресурсы Продкорпорации в объёме более одного миллиона тонн, для чего было выделено 80 миллиардов тенге. При этом у Продкорпорации уже имеется резервный запас зерна в объеме 362,8 тысячи тонн. Это можно отправить на внутренний рынок, если будет необходимость.

"Например, в текущем году ресурсами Продкорпорация стабилизировала цены на социальный хлеб. Мукомольным предприятиям по заявкам регионов при плане 256,8 тысячи тонн, отгружено 204,9 тысячи тонн. Как мы видим, рост цен на пшеницу не сказался на цены социального хлеба. Первоочередной задачей в настоящее время является осуществление сбора выращенного урожая без потерь, при этом необходимо учесть, что согласно прогнозу Казгидромета осенью в большей части республики осадки ожидаются в пределах нормы, на северо-востоке - больше нормы.
В рамках республиканского оперативного штаба по проведению уборочных работ решаются возникающие вопросы и ход уборочной кампании находится на постоянном контроле министерства", - заверил Ербол Карашукеев.

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#продовольственная безопасность #зерно #хлеб
Сегодня, 13:16
273
Жадра Жулмухаметова Журналист

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