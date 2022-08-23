Зерна в Казахстане достаточно для продбезопасности - Минсельхоз

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Ожидаемого объёма зерна в Казахстане будет достаточно для внутреннего рынка и экспорта, передаёт BaigeNews.kz. В этом правительство заверил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

"Согласно данным акиматов областей прогнозный объём валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 миллиона тонн, в том числе пшеницы более 13,4 миллиона тонн. Кроме того, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна (на 1 августа 2022) в объеме 3,1 миллиона тонн, в том числе пшеницы – 2,5 миллиона тонн. Ожидаемый объём валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации определённых объёмов зерна на экспорт и, соответственно, сохранения торговых позиции на наших традиционных рынках", - сказал Ербол Карашукеев.

Общая ёмкость хранения зерна в республике составляет 29,1 миллиона тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях 12,6 миллиона тонн, у сельхозтоваропроизводителей – 16,5 миллиона тонн. Этого достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учётом переходящих остатков прошлых лет.

"Акиматам областей необходимо обеспечить готовность зернохранилищ к приёмке нового урожая. В связи со сложившиеся геополитической ситуацией в мире, а также снижение производства зерновых в ряде стран ставит перед нами важную задачу по обеспечению продовольственной безопасности". - отметил министр.

Основным вопросом успешного проведения уборочной компании, по его словам, является обеспечение фермеров финансовыми средствами. В текущем году по линии АО "Аграрная кредитная корпорация" общая сумма финансирования весенне-полевых и уборочных работ составит 140 миллиардов тенге. На сегодня в рамках программы "Кең дала" профинансировано – более 3,7 тысячи заявок на сумму 110 миллиардов тенге.

Также Продкорпорация закупила сельхозпродукцию, благодаря чему законтрактован объём поставки зерна в ресурсы Продкорпорации в объёме более одного миллиона тонн, для чего было выделено 80 миллиардов тенге. При этом у Продкорпорации уже имеется резервный запас зерна в объеме 362,8 тысячи тонн. Это можно отправить на внутренний рынок, если будет необходимость.