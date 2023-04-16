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pixabay Сегодня, 08:41
223
Сегодня, 08:41
223
Фото: pixabay

Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение с эпицентром в 325 километрах от Алматы, на границе Китая и Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 16 апреля в 7:40 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 43.44° с.ш. 80.90° в.д. Глубина 15 км", говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

Отмечается, что на территории Казахстана подземные толчки не ощущались.

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Сегодня, 08:41
223
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