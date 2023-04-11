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pixabay.com Сегодня, 18:01
251
Сегодня, 18:01
251
Фото: pixabay.com

Землетрясение произошло близ Алматы

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала землетрясение на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"11 апреля в 17:02 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 80 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана", - сообщили сейсмологи.

Энергетический класс землетрясения 9.8.
Магнитуда MPV 4.6.
Координаты эпицентра 43.81° с.ш. 77.46° в.д.
Глубина 15 километров.

Сведений об ощутимости толчков нет.

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Сегодня, 18:01
251
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